Sklep rowerowy Łódź proponuje usługi serwisowe oraz fachową poradę przy wyborze sprzętu sportowego.



MC sport to firma którą tworzą pasjonaci. To właśnie z pasji rodzi się chęć pomocy i propagowania aktywnego wypoczynku na rowerze. Dlatego w naszym sklepie stawiamy dużą wagę na odpowiednie dopasowanie roweru do klienta, obsługę serwisową, pomoc w przygotowaniu sprzętu do sezonu i konserwację po sezonie.

Oferta naszego sklepu rowerowego

W naszym sklepie rowery podzielone są na poniższe kategorie:

Rowery szosowe, górskie, miejskie, turystyczne, MTB dirt oraz dziecięce.

Dodatkowo bogaty wachlarz akcesoriów pozwoli spersonalizować rower wedle własnych upodobań i potrzeb. Rozpoczynając od rączek kierownicy na łańcuchu i zębatkach kończąc.

Dokładamy wszelkich starań by Twój wybór był słuszny dlatego przed zakupem możesz przetestować rower odbywając jazdę próbną.